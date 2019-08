மாநில செய்திகள்

மெட்ரோ ரெயிலில் பயணிகள் இலவசமாக செல்லும் அனுமதி நிறுத்தப்பட்டது + "||" + On the Metro Rail This morning passengers go free Permission has been terminated

மெட்ரோ ரெயிலில் பயணிகள் இலவசமாக செல்லும் அனுமதி நிறுத்தப்பட்டது