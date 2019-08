தேசிய செய்திகள்

பாஜகவில் இணைந்த ஆம் ஆத்மி கட்சியின் முன்னாள் மந்திரி + "||" + Former Aam Aadmi Party (AAP) leader, Kapil Mishra joins Bharatiya Janata Party (BJP) in presence of party leaders Manoj Tiwari and Vijay Goel

பாஜகவில் இணைந்த ஆம் ஆத்மி கட்சியின் முன்னாள் மந்திரி