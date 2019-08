மாநில செய்திகள்

முதல்வர் பழனிசாமியின் வெற்றிக்கொடி அமெரிக்காவில் நாட்டப்படும் -ராஜேந்திர பாலாஜி + "||" + Chief Minister Palanisamy's successor Will be planted in the United States Rajendra Balaji

முதல்வர் பழனிசாமியின் வெற்றிக்கொடி அமெரிக்காவில் நாட்டப்படும் -ராஜேந்திர பாலாஜி