மாநில செய்திகள்

ஆவின் பால் விலை உற்பத்தியாளர் நலன் கருதியே உயர்த்தப்பட்டுள்ளது; முதல் அமைச்சர் பழனிசாமி பேட்டி + "||" + Milk prices have been raised for the benefit of the manufacturer; CM Palanisamy

ஆவின் பால் விலை உற்பத்தியாளர் நலன் கருதியே உயர்த்தப்பட்டுள்ளது; முதல் அமைச்சர் பழனிசாமி பேட்டி