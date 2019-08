தேசிய செய்திகள்

‘வாக்காளர்களிடம் ஆதார் எண்களை கேட்டுப்பெற அதிகாரம் வேண்டும்’ - மத்திய அரசுக்கு தேர்தல் கமிஷன் திடீர் கடிதம் + "||" + 'Voters, Power to request Aadhaar numbers’ - Election Commission's sudden letter to the central government

‘வாக்காளர்களிடம் ஆதார் எண்களை கேட்டுப்பெற அதிகாரம் வேண்டும்’ - மத்திய அரசுக்கு தேர்தல் கமிஷன் திடீர் கடிதம்