தேசிய செய்திகள்

நேதாஜிக்கு என்ன நடந்தது என்பதை தெரிந்து கொள்ளும் உரிமை மக்களுக்கு உண்டு - மம்தா பானர்ஜி சொல்கிறார் + "||" + People have the right to know what happened to Netaji - says Mamta Banerjee

நேதாஜிக்கு என்ன நடந்தது என்பதை தெரிந்து கொள்ளும் உரிமை மக்களுக்கு உண்டு - மம்தா பானர்ஜி சொல்கிறார்