கணவனுக்கு 71 ஆடுகளை கொடுத்து விட்டு பெண்ணை காதலனுடன் அனுப்பி வைக்க பஞ்சாயத்து வினோத உத்தரவு + "||" + UP man who let wife go with lover in exchange for 71 sheep held for theft

