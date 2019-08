தேசிய செய்திகள்

புவி வட்டப்பாதையில் இருந்து விலகி நிலவின் வட்டப்பாதையில் சந்திரயான்-2 சுற்றத்தொடங்கியது + "||" + Lunar Orbit Insertion of Chandrayaan2 maneuver was completed successfully today at 0902 hrs IST.

