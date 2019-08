மாநில செய்திகள்

தமிழகம், புதுச்சேரியில் 2 நாட்களுக்கு மிதமானது முதல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு + "||" + In Puducherry, Tamil Nadu Chance of moderate to heavy rainfall for 2 days

தமிழகம், புதுச்சேரியில் 2 நாட்களுக்கு மிதமானது முதல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு