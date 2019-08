தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர் விவகாரம் குறித்து டிரம்ப்பிடம் பிரதமர் மோடி பேசியதற்கு ஓவைசி எதிர்ப்பு + "||" + what was the need for PM Modi to call US President Donald Trump & complain about it? Asaduddin Owaisi,

காஷ்மீர் விவகாரம் குறித்து டிரம்ப்பிடம் பிரதமர் மோடி பேசியதற்கு ஓவைசி எதிர்ப்பு