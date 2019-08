தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக மாநில பா.ஜனதாவின் புதிய தலைவராக நளின் குமார் காடீல் நியமனம் + "||" + Nalin Kumar Kadle appointed as the new leader of Karnataka State BJP

