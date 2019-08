தேசிய செய்திகள்

“மனித கழிவுகளை மனிதர்களே அகற்றும் முறை ஒழிக்கப்படும்” - மத்திய மந்திரி உறுதி + "||" + “Human disposal of human waste will be eradicated” - Union Minister assured

“மனித கழிவுகளை மனிதர்களே அகற்றும் முறை ஒழிக்கப்படும்” - மத்திய மந்திரி உறுதி