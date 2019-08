உலக செய்திகள்

காஷ்மீர் விவகாரம்: மத்தியஸ்தம் செய்யத் தயார்; மீண்டும் அதிபர் டிரம்ப் பிடிவாதம் + "||" + Complicated situation has lot to do with religion, will do best to mediate or do something: Trump on Kashmir conflict

