சந்திரயான்-2 விண்கலத்தின் சுற்றுவட்டப்பாதை வெற்றிகரமாக மாற்றப்பட்டது - இஸ்ரோ

உலகின் வல்லரசு நாடுகள் கூட இதுவரை ஆராய்ந்து அறிந்திராத நிலவின் தென் துருவப்பகுதியை ஆராய்ந்து அறிய வேண்டும் என்பது இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பான ‘இஸ்ரோ’வின் கனவு ஆகும். அந்த கனவை நனவாக்குவதற்காக உருவாக்கிய விண்கலம், சந்திரயான்-2.

3,850 கிலோ எடை கொண்ட சந்திரயான்-2 விண்கலத்தில் ஒரு ஆர்பிட்டரும், விக்ரம் என்ற லேண்டரும், பிரக்யான் என்ற ரோவரும் உண்டு.

கடந்த மாதம் 22-ந்தேதி பகல் 2.43 மணிக்கு, ஜி.எஸ். எல்.வி. மார்க்-3 ராக்கெட் மூலம் சந்திரயான்-2 விண்கலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ்தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் உள்ள 2-வது ஏவுதளத்தில் இருந்து விண்ணில் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டது.

பூமியின் சுற்று வட்டப்பாதையில் நிலை நிறுத்தப்பட்ட சந்திரயான்-2 விண்கலம், ஜூலை 23-ந்தேதி முதல் ஆகஸ்டு 6-ந்தேதி வரை படிப்படியாக 5 முறை உயர்த்தப்பட்டது.

அதைத்தொடர்ந்து கடந்த 14-ந்தேதி, அதிகாலை 2.21 மணிக்கு பெங்களூருவில் உள்ள தரை கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் இருந்து சமிக்ஞை மூலம் சந்திரயான்-2 விண்கலத்தில் உள்ள என்ஜின் 1,203 வினாடிகள் இயக்கப்பட்டது.

அதையடுத்து சந்திரயான்-2 விண்கலம் பூமியின் சுற்று வட்டப்பாதையில் இருந்து விலகி, நிலவை நோக்கிய பயணத்தை தொடங்கியது.

இந்த நிலையில், ஏற்கனவே ‘இஸ்ரோ’ விஞ்ஞானிகள் தீட்டிய திட்டத்தின்படி, பெங்களூருவில் உள்ள தரை கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் இருந்து சந்திரயான்-2 விண்கலத்தின் என்ஜினை 1,738 வினாடிகள் இயக்கி, நிலவின் சுற்றுவட்டப்பாதையில் விண்கலத்தை செலுத்தினர். இந்தப்பணி காலை 9.02 மணிக்கு செய்து முடிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து நிலவின் சுற்றுவட்டப்பாதையில் சுற்றிவரும் சந்திரயான் -2 விண்கலத்தின் சுற்றுவட்டப்பாதை இன்று பகல் 12.50 மணிக்கு வெற்றிகரமாக மாற்றப்பட்டது.

நிலவுக்கு 114 கி.மீ. அருகேயும், 18 ஆயிரத்து 72 கி.மீ. தொலைவிலும் சந்திரயான்- 2 சுற்றும். தொடர்ந்து ஆக., 28 ம் தேதி காலை 5.30 மணி முதல் 6.30 மணிக்குள் சந்திரயான்-2ன் பாதை இரண்டாவது முறையாகவும், செப்., 1 அன்றும் மாற்றி அமைக்கப்பட உள்ளது.

Second Lunar bound orbit maneuver for #Chandrayaan2 spacecraft was performed successfully today (August 21, 2019) beginning at 1250 hrs IST



