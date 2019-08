தேசிய செய்திகள்

கதவு திறக்கப்படாததால் ப.சிதம்பரம் வீட்டிற்குள் சுவர் ஏறி குதித்து சென்ற சிபிஐ அதிகாரிகள் + "||" + A Central Bureau of Investigation (CBI) official jumps the gate of P Chidambaram's residence to get inside

கதவு திறக்கப்படாததால் ப.சிதம்பரம் வீட்டிற்குள் சுவர் ஏறி குதித்து சென்ற சிபிஐ அதிகாரிகள்