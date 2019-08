தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரின் சிறப்பு அந்தஸ்து நீக்கம் தொடர்பாக நாடு முழுவதும் பிரசாரம் செய்ய பா.ஜனதா திட்டம் + "||" + BJP to launch nationwide campaign on removing Kashmir's special status

காஷ்மீரின் சிறப்பு அந்தஸ்து நீக்கம் தொடர்பாக நாடு முழுவதும் பிரசாரம் செய்ய பா.ஜனதா திட்டம்