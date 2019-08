தேசிய செய்திகள்

“கோவில் இல்லை என்றாலும் இடத்தின் புனிதத்தன்மை நீடிக்கும்” - அயோத்தி வழக்கில் இந்து அமைப்பு வாதம் + "||" + “Even though there is no temple, the sanctity of the place will last” - The Hindu system of argument in Ayodhya case

“கோவில் இல்லை என்றாலும் இடத்தின் புனிதத்தன்மை நீடிக்கும்” - அயோத்தி வழக்கில் இந்து அமைப்பு வாதம்