தேசிய செய்திகள்

ஒடிசாவில் கர்ப்பிணியை கட்டிலில் சுமந்து 12 கி.மீ. தூரம் சென்ற கிராமவாசிகள் + "||" + Kalahandi: Locals of Nehala village carried a pregnant woman on a cot for at least 12 km, through Jelingadhora river

ஒடிசாவில் கர்ப்பிணியை கட்டிலில் சுமந்து 12 கி.மீ. தூரம் சென்ற கிராமவாசிகள்