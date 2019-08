தேசிய செய்திகள்

8 வழிச்சாலை திட்டம் சுற்றுச்சூழல் அனுமதியின்றி தொடங்கப்படாது; மத்திய அரசு உறுதி + "||" + 8 Roadway Project will not be launched without environmental approval; Central government ensured

