உலக செய்திகள்

காஷ்மீர் மக்களுக்காக நியாயமான கொள்கையை இந்தியா முன்னெடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் - ஈரான் தலைவர் + "||" + For the people of Kashmir India is expected to pursue a just policy - Iran's leader

காஷ்மீர் மக்களுக்காக நியாயமான கொள்கையை இந்தியா முன்னெடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் - ஈரான் தலைவர்