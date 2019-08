தேசிய செய்திகள்

பீகார் முன்னாள் முதல்வரின் இறுதி சடங்கு நிகழ்ச்சியில் துப்பாக்கிகள் கோளாறால் குண்டுகள் முழங்கவில்லை + "||" + All 22 Rifles Fail To Fire At Former Bihar Chief Minister's State Funeral

பீகார் முன்னாள் முதல்வரின் இறுதி சடங்கு நிகழ்ச்சியில் துப்பாக்கிகள் கோளாறால் குண்டுகள் முழங்கவில்லை