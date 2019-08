உலக செய்திகள்

2 நாள்கள் சுற்றுப்பயணமாக பிரான்ஸ் சென்றடைந்தார் பிரதமர் மோடி + "||" + France: Prime Minister Narendra Modi welcomed by Indian community at Charles de Gaulle Airport in Paris.

2 நாள்கள் சுற்றுப்பயணமாக பிரான்ஸ் சென்றடைந்தார் பிரதமர் மோடி