தேசிய செய்திகள்

முத்தலாக் தடை சட்டத்திற்கு எதிராக மனு : மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் + "||" + "Triple Talaq" Law To Be Examined By Top Court, Notice Issued To Centre

முத்தலாக் தடை சட்டத்திற்கு எதிராக மனு : மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்