தேசிய செய்திகள்

சந்தேகம்படும்படி, யாரேனும் இருந்தால் உடனடியாக தகவல் கொடுக்குமாறு காவல் உயர் அதிகாரிகள் வேண்டுகோள் + "||" + Public should inform to the police, if they saw suspicion man

சந்தேகம்படும்படி, யாரேனும் இருந்தால் உடனடியாக தகவல் கொடுக்குமாறு காவல் உயர் அதிகாரிகள் வேண்டுகோள்