மதுரை: 19 ஆண்டுகளாக பொது கழிவறையில் வாழ்ந்து வரும் பெண்

மதுரை ராம்நாத் பகுதியில் உள்ள ஒரு பொது கழிவறையில் கருப்பாயி என்ற 65 வயது பெண் கடந்த 19 ஆண்டுகளாக வசித்து வருகிறார். கழிப்பறைகளை சுத்தம் செய்வதன் மூலமும், அதை பயன்படுத்துவதற்கு பொதுமக்களிடமிருந்து மிகக்குறைந்த தொகையை வசூலிப்பதன் மூலமும் தனது வாழ்வாதாரத்தை ஓட்டி வருகிறார்.

கழிவறைகளை சுத்தம் செய்வதன் மூலம் அவருக்கு ஒரு நாளுக்கு ரூ70 முதல்- 80 வரை வருமானம் கிடைக்கிறது.

இது குறித்து ஏஎன்ஐக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில், நான் மூத்த குடிமக்கள் ஓய்வூதியத்திற்கு விண்ணப்பித்தேன், ஆனால் அது கிடைக்கவில்லை. "நான் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பல அதிகாரிகளை அணுகினேன், ஆனால் எதுவும் நடக்கவில்லை. எனக்கு வேறு வருமான ஆதாரங்கள் இல்லை. என்னை வந்து பார்க்காத ஒரே மகள் இருக்கிறார்" என கூறினார்.

அவரது நிலைமையும், வசிப்பிடங்களின் படங்களும் ஆன்லைனில் பகிரப்பட்ட பிறகு, அவருக்கு உதவ பலர் முன் வந்து உள்ளனர்.

