மாநில செய்திகள்

சென்னை உயர்நீதிமன்ற கூடுதல் நீதிபதிகள் 6 பேர் நிரந்தர நீதிபதிகளாக நியமனம் - குடியரசு தலைவர் உத்தரவு + "||" + Six additional judges appointed as permanent judges Order of the President

சென்னை உயர்நீதிமன்ற கூடுதல் நீதிபதிகள் 6 பேர் நிரந்தர நீதிபதிகளாக நியமனம் - குடியரசு தலைவர் உத்தரவு