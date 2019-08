தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தான் படைகள் எல்லை தாண்டி அத்துமீறித் தாக்குதல்; இந்திய வீரர் வீர மரணம் + "||" + Jammu & Kashmir: In the firing, an Indian soldier from Gorkha Rifles, Rajib Thapa has lost his life

