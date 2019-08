தேசிய செய்திகள்

உலக அளவில் பொருளாதாரம் மந்தமாகவே உள்ளது; இந்தியாவில் சிறப்பாக உள்ளது -நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + The global economy is sluggish; Not in India Nirmala Sitharaman

உலக அளவில் பொருளாதாரம் மந்தமாகவே உள்ளது; இந்தியாவில் சிறப்பாக உள்ளது -நிர்மலா சீதாராமன்