உலக செய்திகள்

சீக்கிய பக்தர்கள் வருவதற்காக கர்தார்பூர் பாதையை திறக்க தயார் - பாகிஸ்தான் அறிவிப்பு + "||" + Ready to open the Gardarpur road for the arrival of Sikh devotees - Pakistan Notice

சீக்கிய பக்தர்கள் வருவதற்காக கர்தார்பூர் பாதையை திறக்க தயார் - பாகிஸ்தான் அறிவிப்பு