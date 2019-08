தேசிய செய்திகள்

ஊட்டச்சத்து திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்தியதற்காக தமிழக அரசுக்கு விருதுகள் - மத்திய மந்திரி வழங்கினார் + "||" + For better implementation of the nutrition plan, Awards for Government of Tamil Nadu - Presented by the Union Minister

