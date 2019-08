தேசிய செய்திகள்

பெண் குழந்தை பெற்ற மனைவிக்கு முத்தலாக் வழங்கிய கணவர் + "||" + UP: Woman given Triple Talaq for giving birth to girl child

பெண் குழந்தை பெற்ற மனைவிக்கு முத்தலாக் வழங்கிய கணவர்