தேசிய செய்திகள்

மகாராஷ்டிராவில் கட்டிடம் இடிந்ததில் 2 பேர் உயிரிழப்பு; 5 பேர் காயம் + "||" + 2 dead and 5 injured in the Bhiwandi building collapse

