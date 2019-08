உலக செய்திகள்

ஜப்பான் கடலில் 2 ஏவுகணைகளை பரிசோதனை செய்தது வடகொரியா; தென்கொரியா தகவல் + "||" + N Korea launches two 'suspected' ballistic missiles into Sea of Japan

