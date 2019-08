தேசிய செய்திகள்

எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் வருகை என்ற தகவலால் ஸ்ரீநகர் விமான நிலையத்தில் ராணுவம் குவிப்பு + "||" + With the news that opposition leaders are in attendance Army gathers at Srinagar airport

எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் வருகை என்ற தகவலால் ஸ்ரீநகர் விமான நிலையத்தில் ராணுவம் குவிப்பு