கிரிக்கெட்

இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட்: வெஸ்ட்இண்டீஸ் தனது முதல் இன்னிங்சில் 222 ரன்களில் ஆல் -அவுட் + "||" + Test against India, West Indies all-out in their first innings at 222 Runs

