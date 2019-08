தேசிய செய்திகள்

பிளாஸ்டிக் இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்குவோம்; பிரதமர் மோடி

I appeal to celebrate this yr's Gandhi Jayanti by freeing Mother India of plastic; PM Modi

