உலக செய்திகள்

மியான்மரில் மிதமான நிலநடுக்கம்- ரிக்டர் அளவில் 5.1 ஆக பதிவு + "||" + India Meteorological Department (IMD): An earthquake of magnitude 5.1 on Richter Scale struck Myanmar at 08:19 am today.

