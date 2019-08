மாநில செய்திகள்

ஜெயலலிதா வழியில், கல்விக்கு முதலமைச்சர் முக்கியத்துவம் அளித்து அதிக நிதி ஒதுக்கீடு செய்கிறார் - ஓ.பன்னீர் செல்வம் + "||" + On the way to Jayalalithaa, for education The Chief Minister put emphasis He allocates more funds O panneer selvam

