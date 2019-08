உலக செய்திகள்

அமேசான் காடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள தீ விபத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாடுகளுக்கு உதவ ஜி 7 நாட்டு தலைவர்கள் ஒப்புதல் - மேக்ரான் + "||" + Amazon fires: G7 leaders close to agreeing plan to help, says Macron

அமேசான் காடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள தீ விபத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாடுகளுக்கு உதவ ஜி 7 நாட்டு தலைவர்கள் ஒப்புதல் - மேக்ரான்