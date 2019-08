தேசிய செய்திகள்

ஐஎன்எக்ஸ்சுக்கு கொடுத்த அனுமதி மூலம் சொத்து சேர்த்ததாக ஆதாரம் காட்டினால் வழக்கை வாபஸ்பெற தயார்- ப.சிதம்பரம் தரப்பு + "||" + Kapil Sibal in Supreme Court: It can’t be that they give or show any document to the court and I am not entitled to look into it.

ஐஎன்எக்ஸ்சுக்கு கொடுத்த அனுமதி மூலம் சொத்து சேர்த்ததாக ஆதாரம் காட்டினால் வழக்கை வாபஸ்பெற தயார்- ப.சிதம்பரம் தரப்பு