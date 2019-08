உலக செய்திகள்

ஜி-7 மாநாட்டில் அமெரிக்கா, பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி சந்திப்பு + "||" + France: Prime Minister Narendra Modi meets President of France, Emmanuel Macron and other leaders at the G7Summit in Biarritz.

