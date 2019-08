உலக செய்திகள்

காஷ்மீர் குறித்து சர்ச்சை பதிவு: பாகிஸ்தான் அதிபருக்கு டுவிட்டர் நிறுவனம் நோட்டீஸ் + "||" + Pakistan President Arif Alvi gets notice from Twitter over post on Kashmir

காஷ்மீர் குறித்து சர்ச்சை பதிவு: பாகிஸ்தான் அதிபருக்கு டுவிட்டர் நிறுவனம் நோட்டீஸ்