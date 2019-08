மாநில செய்திகள்

அமைச்சர் மீதான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு: விசாரணை ஆவணங்களை தாக்கல் செய்தது தமிழக அரசு + "||" + Minister's asset case: The Government of Tamil Nadu has filed an investigation

அமைச்சர் மீதான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு: விசாரணை ஆவணங்களை தாக்கல் செய்தது தமிழக அரசு