சினிமா செய்திகள்

வருமான வரியை குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் செலுத்தாத வழக்கில் நடிகர் விஷால் எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் + "||" + Income tax In case of non-payment within the stipulated time Actor Vishal Appeal in Court

வருமான வரியை குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் செலுத்தாத வழக்கில் நடிகர் விஷால் எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்