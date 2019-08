டைம் இதழின் மிகச்சிறந்த இடங்களின் பட்டியலில் இடம்பெற்ற பட்டேலின் ஒற்றுமையின் சிலை- பிரதமர் மகிழ்ச்சி

புதுடெல்லி

டைம்ஸ் இதழ் வெளியிட்டு உள்ள உலகின் 2019 சிறந்த இடங்கள் 100 பட்டியலில் குஜராத்தில் உள்ள சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் ஒற்றுமையின் சிலையும் இடம் பெற்று உள்ளது. இதனை பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்து உள்ளார்.

ஒரு சிறந்த செய்தி ஒற்றுமையின் சிலை டைம்சின் சிறந்த இடங்கள் 2019 பட்டியலில் இடம் பெற்று உள்ளது. சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் 182 மீட்டர் உயரம் கொண்ட சிலையை சில நாட்களுக்கு முன்பு, ஒரே நாளில் 34,000 பேர் பார்வையிட்டனர். இது ஒரு பிரபலமான சுற்றுலா இடமாக வளர்ந்து வருவதில் மகிழ்ச்சி என தெரிவித்து உள்ளார்.

Excellent news vis-à-vis the ‘Statue of Unity’- it finds a spot in the @TIME 100 greatest places 2019 list.



And, a few days back, a record 34,000 people visited the site in a single day.



Glad that it is emerging as a popular tourist spot!https://t.co/zLSNmwCKycpic.twitter.com/7xmjWCz9xo