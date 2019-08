மாநில செய்திகள்

வாக்காளர் பட்டியலை வாக்காளர்களே திருத்தம் செய்ய விரைவில் மொபைல் ஆப்- சத்யபிரதா சாகு + "||" + To revise the voter list Mobile App coming soon- Satyabrata Sahoo

வாக்காளர் பட்டியலை வாக்காளர்களே திருத்தம் செய்ய விரைவில் மொபைல் ஆப்- சத்யபிரதா சாகு