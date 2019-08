சினிமா செய்திகள்

அஜித் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார்; நேர்கொண்ட பார்வை மாதிரியான படத்தில் நடித்தது பாராட்டுக்குரியது- நடிகை திரிஷா + "||" + Ajith is a superstar The line-up of the film was commendable Actress Trisha

