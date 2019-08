தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் புதிதாக 75 மருத்துவ கல்லூரிகள்: மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் + "||" + Union Minister Prakash Javadekar: The Cabinet has approved 75 new medical colleges, to be established by 2021-22.

