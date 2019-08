மாநில செய்திகள்

அனைத்து விவசாய கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + All agricultural loans should be waived

