உலக செய்திகள்

இந்தியாவிற்கு வான்வழியை மூடுவது தொடர்பாக இன்னும் முடிவு எடுக்கப்படவில்லை - பாகிஸ்தான் + "||" + No decision on airspace closure to India yet Pakistan

இந்தியாவிற்கு வான்வழியை மூடுவது தொடர்பாக இன்னும் முடிவு எடுக்கப்படவில்லை - பாகிஸ்தான்